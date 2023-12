La Caritas diocesana di Termoli – Larino promuove e sostiene la partecipazione alla fiaccolata organizzata dalla Città Invisibile in memoria dell’uomo morto nel rogo di Pozzo Dolce del 29 novembre 2023. Consapevole dell’importanza del tenere alta l’attenzione sul tema della grave emarginazione adulta, inoltre, la Caritas ribadisce la necessità di lavorare insieme, Terzo Settore ed istituzioni, affinchè sia garantito a tutti il diritto alla casa.

“La triste vicenda di Pozzo Dolce ci spinge a farci voce di chi non ha voce – affermano Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli – Larino – per questo accogliamo con piacere l’invito degli amici de La Città Invisibile a partecipare alla fiaccolata che si terrà venerdì 29 dicembre 2023, alle 18, partendo dal piazzale della parrocchia Sant’Antonio a Termoli. L’auspicio è che tanti sentano la necessità di esserci per non dimenticare”.