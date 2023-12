Nei negozi di Campobasso è tornata anche quest’anno in occasione del Natale l’iniziativa di solidarietà del ‘Giocattolo sospeso”. Nelle dieci attività commerciali che hanno aderito raccogliendo l’invito dell’amministrazione comunale, è stato possibile comprare in questi giorni comprare, insieme ai regali per i propri bambini, anche doni per quelli meno fortunati. “Chiunque lo desideri – hanno spiegato dal Municipio – potrà acquistare un regalo presso i negozi di giocattoli, librerie cartolerie ed edicole della nostra città che hanno aderito all’iniziativa e lasciarlo in dono”. Tutti i doni finora raccolti sono stati ritirati dall’associazione “Nuovi Dentro aps” e distribuiti alle famiglie più fragili durante le festività.