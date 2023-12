Che la nascita di Gesù porti gioia e serenità. Un pensiero ed una preghiera sia rivolto per coloro che soffrono e per le famiglie che subiscono atroci sofferenze e dolorosi lutti a causa della guerra. Che la fede non faccia venire meno la speranza in ognuno di noi, di un mondo migliore”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Molise Francesco Roberti formulando i suoi auguri di Natale.