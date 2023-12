E’ morto dopo tre giorni di ricovero all’ospedale Cardarelli l’uomo che la mattina di giovedì scorso si era ribaltato con la sua auto in pieno centro a Campobasso. Le sue condizioni erano subito apparse gravi e sono poi ulteriormente peggiorate. Michele Di Carlo, 72enne originario di Campolieto, aveva urtato alcune macchine in sosta in via Principe Di Piemonte poi la sua auto si era ribaltata. Soccorso dal 118, era stato trasportato in ospedale. Sull’incidente sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine. Probabile che l’anziano abbia avuto un malore mentre era al volante.