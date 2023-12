Festa di Natale alla Casa di Riposo Pistilli. Un pomeriggio di festa, allietato dal concerto vocale del Coro Gospel diretto da Mariagrazia Paolantonio, sulle note di canti e musiche entusiasmanti del coro Lowfield Gospel Choir, è stata l’occasione per augurare un Natale speciale agli ospiti e agli operatori della Casa di risposo Pistilli.

Il Presidente, Mariarita Testa, e il cda hanno rivolto i più fervidi auguri di buone feste agli ospiti della struttura e ai loro parenti, oltre agli operatori per l’impegno, la passione e l’amore che quotidianamente dimostrano nei confronti degli ospiti; con l’augurio di continuare a coltivare questo amore perché le persone meno giovani sono una risorsa per la collettività e non devono mai sentirsi

soli.

Il Presidente ha rivolto un ringraziamento particolare alla terapista occupazionale, Luana Tamburro,

e all’assistente sociale, Genny Giannubilo, che con il loro impegno ed entusiasmo quotidianamente

“strappano” sorrisi agli ospiti rendendo il soggiorno più piacevole.

All’evento presente il Sindaco f.f., Paola Felice, e il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Antonio Guglielmi, che hanno espresso il più sentito augurio di buon Natale a tutti gli intervenuti, manifestando la costante vicinanza dell’ente comunale alla Casa di riposo Pistilli.

Infine, il brindisi di buon auspicio per un’integrazione sempre più stringente tra persone di diverse

età, per non far sentire soli i meno giovani.