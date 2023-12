Si è tenuta a Campobasso la riunione d’insediamento del comitato provinciale di Forza Italia. Presente, dopo la maratona in Senato per la Legge Finanziaria, il senatore e coordinatore regionale azzurro Claudio Lotito. Nel pomeriggio ad Isernia, ha poi partecipato al brindisi organizzato per il consueto scambio di auguri con eletti, militanti e simpatizzanti del partito”.

“Abbiamo alle porte tre appuntamenti fondamentali, due a livello amministrativo, l’elezione dei sindaci di Campobasso e di Termoli, e le elezioni europee, importanti anche per il ruolo di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra”. Lo ha detto Lotito, a margine della riunione a Campobasso. “La tenuta e la vitalità di Forza Italia è indiscussa e – ha aggiunto – lo abbiamo dimostrato con le numerose adesioni al tesseramento. Continuiamo a seguire il percorso tracciato da Silvio Berlusconi, che aveva messo l’essere umano al centro dell’azione politica di Forza Italia. Le nostre battaglie – ha spiegato Claudio Lotito – hanno l’obiettivo di risolvere i problemi della gente, con i fatti e non con le parole: dal fisco alla giustizia, dal lavoro alla sanità fino alle pensioni. Forza Italia dà risposte alle esigenze dei cittadini, impegnandosi sia sul territorio attraverso i comitati cittadini, provinciali e regionali, sia a livello nazionale con i rappresentanti in Parlamento e al governo. Per quanto riguarda le candidature, stiamo lavorando per garantire a Forza Italia il ruolo che merita, dal momento che, all’interno della coalizione, è una componente moderata fondamentale”, ha concluso.

Il senatore azzurro ha poi voluto ricordare il piccolo Alessandro, morto nell’incendio a casa a Campobasso. “E’ una tragedia che lascia senza respiro. Morire a 9 anni è ingiusto e inaccettabile” ha dichiarato.

“Abbraccio con grande affetto la mamma, il papà e i fratelli di Alessandro in questo momento di enorme dolore. Un ringraziamento particolare va agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente riuscendo a domare l’incendio nell’abitazione e mettendo in salvo gli altri componenti della famiglia”, ha detto ancora Lotito.