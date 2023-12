8 anni fa il crollo del tetto della chiesa di Pietracatella, durante i lavori di ristrutturazione. Morì un operaio, Giuseppe Mancino, di Riccia. Altri due rimasero feriti. In Tribunale a Larino si è chiuso il processo di primo grado davanti al Giudice monocratico Tiziana Di Nino, che vedeva imputai per omicidio colposo e lesioni gravissime l’impresa, nella persona della titolare, il direttore dei lavori e due tecnici. Tutti sono stati condannati a due anni e sei mesi (come chiesto dalla Pubblica Accusa) più il pagamento delle provvisionali per le parti civili, rappresentate dai parenti dell’operaio morto e di feriti. Uno dei due feriti, il capocantiere Bartolomeo Moffa, era anche imputato. Lui è stato assolto. E’ stato difeso dall’Avvocato Nicola De Pascale. “Siamo soddisfatti per l’esito del processo e per aver dimostrato le ragioni della non colpevolezza del mio assistito” ha detto il legale.

“Leggeremo le motivazioni – ha invece dichiarato Gianfederico Cecanese, il difensore dell’impresa e di uno dei tecnici condannati – ci sono punti a mio avviso incongruenti da approfondire per l’appello per dimostrare l’innocenza delle persone che rappresento”.

Il direttore dei lavori era difeso invece dai legali Verde e Greco, mentre l’altro tecnico da Mariano Prencipe. “Prendiamo atto con delusione della sentenza – ha detto – ma per quanto riguarda la posizione del mio assistito siamo convinti delle ragioni, prima di tutto giuridiche che escludono ogni responsabilità. Sono questioni di diritto assai complesse – ha concluso – che verranno sottoposte al vaglio della corte di appello non appena saranno rese le motivazioni”.