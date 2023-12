Share on Twitter

La Provincia di Campobasso, a seguito di una ricognizione sulla situazione delle strade provinciali appena dopo l’elezione al vertice di Palazzo Magno del Presidente Giuseppe Puchetti, ha provveduto a impegnare 600mila euro per la sistemazione di alcune arterie viarie.

Duecentomila euro sono stati impegnati sulla SP104 Vazzieri, al fine di realizzare un muro su pali (paratia) intervenendo sulla frana e, dunque, consentire la riapertura al traffico del tratto di strada che dalla Nuova Comunità di Ferrazzano collega al bivio di Gildone e a Vazzieri.

Duecentomila euro è l’importo per i lavori sulla SP53 Sannitica (la strada vecchia di collegamento per l’Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso) per la realizzazione di muro su pali (paratia) e porre rimedio alla frana e, dunque, consentire il ripristino del doppio senso di marcia.

Quarantamila euro è l’importo stanziato per i lavori sulla SP159 Bivio di Provvidenti – Stazione di Bonefro (agro del Comune di Casacalenda) per la riduzione dei dissesti del piano stradale.

Sessantamila euro sono previsti per la SP78 Cerritello Bivio di Palata – Fondovalle Biferno (strada alternativa alla SP150 Ponte dello Sceriffo) per la bonifica dei dissesti per consentire il transito all’altezza della frana.

Settantacinquemila euro sono stati programmati per la SP49 ingresso al centro abitato di Bojano per il rifacimento della pavimentazione del tratto ripreso in carico dalla Provincia di Campobasso di recente.

Venticinquemila euro è la somma stanziata per la SP80 Larino – Fondovalle del Biferno per la riduzione di un grave dissesto presente lungo la strada in attesa che intervenga Molise Acque.

Il Presidente Giuseppe Puchetti e il vice Alessandro Pascale, nei giorni scorsi, sono stati personalmente in alcuni dei tratti di strada su cui sono stati programmati i primi interventi.

“Una ricognizione generale ci ha consentito di programmare i primi lavori sulle urgenze delle Strade Provinciali, per rispettare, sin da subito, coi fondi a disposizione, l’impegno assunto con i sindaci – ha affermato il Presidente Giuseppe Puchetti – Sulla SP53 Sannitica è importante procedere con i lavori, al fine di agevolare il traffico sulla vecchia strada verso l’Ospedale ‘Cardarelli’. Nel mio primo decreto, con l’avanzo di amministrazione, abbiamo previsto l’intervento su questa frana, ma anche diversi altri lavori”.

“Con il bilancio 2024 continueremo a dare, sicuramente, priorità alle emergenze con un riordino di quanto ci sarà da fare, in modo da dare risposte ai territori e ai sindaci che, giustamente, reclamano le dovute attenzioni”, ha proseguito Puchetti.

“L’indirizzo politico va sull’attenzione ai territori, in modo da agevolare gli spostamenti da un comune a un altro, mettendo in sicurezza tutte quelle strade, che al momento versano in situazioni anche di pericolosità per gli automobilisti, a causa soprattutto del dissesto idrogeologico – il commento del vice-presidente Alessandro Pascale – Il 2024 sarà anche l’anno durante il quale attenzioneremo i problemi inerenti l’edilizia scolastica, andando ad agire laddove i plessi attendono risposte e interventi”.