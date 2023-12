Ancora un furto in una villetta in contrada Iontapede a Ripalimosani, in Largo Nausicaa. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi. I ladri, da quanto si apprende, sono stati sorpresi dalla proprietaria. Alla sua vista sono scappati passando per un cantiere e lasciando la refurtiva nelle pertinenza di una villetta vicino. Sul posto la polizia. Pare che fossero due persone della quali una, è il racconto della ragazza che li ha sorpresi, sembra zoppicasse. Pare anche che fossero arrivati con una macchina, forse una Giulietta. Tutto è al vaglio delle forze di polizia.