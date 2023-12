Era sul corso di Cercepiccola, nella sua auto Giuseppe Ricciuto, 63 anni. Per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato finendo fuori strada e urtando violentemente sul parabrezza.. Chi era sul posto subito si è avvicinato, cercando di capire e soccorrere. Sono stati chiamati i soccorsi. Sono arrivati i sanitari del 118 da Bojano e i Vigili del Fuoco. Per l’uomo, originario di Limosano, ma che viveva in paese, non c’è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo. Purtroppo è deceduto. Forse un malore la causa della perdita del controllo del mezzo e dell’incidente, tra le ipotesi più accreditate. Tutte circostanze al vaglio. Nessuna altra macchina coinvolta. Sul posto anche il medico, oltre ai carabinieri dalle stazioni di San Giuliano del Sannio e Boiano, che hanno transennato l’area ed effettuato i rilievi. La Procura di Campobasso avvisata per decisioni di competenza.

I vigili hanno estratto il corpo. Poi sono arrivati anche i familiari del 63enne, che non era sposato. Presente anche il sindaco, Michele Nardacchione, come tutti in paese scosso per la morte di un uomo conosciuto.