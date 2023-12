Campobasso è scossa per la tragedia che si è abbattuta sulla famiglia Mignogna. La morte del piccolo Alessandro, di soli 9 anni, nell’incendio avvenuto nella casa di Colle Calcare ha shoccato non solo chi conosce la famiglia. Papà Paolo, mamma Nicoletta e la figlia più piccola, di soli 4 anni sono stati dimessi dall’ospedale Cardarelli. Antonio, 12 anni, il primogenito, è ancora al Santobono di Napoli, dove è stato subito trasferito. Sembra comunque non essere in pericolo di vita, ma ha bisogno di cure pediatriche specifiche per il fumo inalato. Quel fumo che è stato fatale ad Alessandro.

Ieri il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, con il comandante provinciale Marcello Lombardini, della Polizia, con il Capo della Mobile Marco Graziano e del Pm Annarita Carollo. Bisogna capire cosa abbia causato l’incendio, se un cortocircuito alla ciabatta per le luci natalizie o una candela vicino al divano. I vigili stanno analizzando tutto. La Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo. Intanto i poliziotti stanno ascoltando testimoni, vicini, parenti, i soccorsi, sia i vigili del Fuoco sia gli operatori del 118 intervenuti, per capiure se ci siano stati ritardi. I vigili sono stati i primi ad arrivare. Al vaglio le telefonate di soccorso. Sentiti già la madre e il padre del piccolo Alessandro e il nonno per ricostruire quelle drammatiche ore. Attesa in queste ore la data dell’autopsia.

L’Associazione Cultura e Solidarietà presieduta da Aldo Di Giacomo si sta occupando di una raccolta di abbigliamento, da destinare alla famiglia. E’ possibile dare anche un contributo economico direttamente su conto corrente intestato ai nonni del bimbo deceduto

L’amministrazione comunale di Campobasso ha espresso profondo cordoglio e il sindaco Paola Felice proclamerà il lutto cittadino il giorno dei funerali di Alessandro.