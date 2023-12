Alla fine il popolo delle primarie è comunque arrivato. Non è stata una elezione tra due sfidanti, come ampiamente annunciato alla vigilia, ma il Partito Democratico ha avviato la nuova fase politica ripartendo da Ovidio Bontempo segretario.

La data del 17 dicembre, indicata qualche settimana fa come quella in cui si sarebbero dovute svolgere le primarie, è diventata comunque l’appuntamento di fine anno per formalizzare l’avvenuta elezione del segretario del partito.

Isernino, avvocato e consigliere comunale, Bontempo ha messo d’accordo le diverse anime Dem e sul suo nome si è registrata una unità di intenti.

Il suggello è avvenuto in serata a Campobasso, in piazza Municipio, dove tutto lo stato maggiore del partito, insieme a tanti simpatizzanti, si è dato convegno per questa importante tappa che, è stato sottolineato, segna la ripartenza per una nuova stagione anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali di primavera