Le performance dei cittadini nella gestione dei rifiuti a Campobasso si stanno rivelando sempre più importanti, delineando un notevole progresso. Il legame di fiducia tra SEA Spa e la comunità cittadina sta generando risultati tangibili, come testimoniato dal recente successo dell’analisi merceologica presso l’impianto di Giuliani Environment S.r.l.

Questa analisi, validata dal consorzio Biorepack per il recupero delle bioplastiche, rivela il ruolo cruciale svolto da SEA Spa nell’incoraggiare una gestione responsabile dei rifiuti. I risultati infatti evidenziano una presenza minima di materiale non compostabile nei rifiuti organici, sottolineando così l’efficienza dello smaltimento e il ruolo di guida della Municipalizzata nella tutela dell’ambiente.

Parallelamente, l’andamento positivo della campagna “Differenziare è Centrale!” con l’intento di promuovere l’utilizzo consapevole dei cassonetti stradali nel centro città, incoraggiando la differenziazione corretta degli imballaggi, conferma l’instancabile impegno congiunto di Sea Spa e dei cittadini.

Questo sforzo comune si traduce in un’importante passo in avanti per la città, dove l’analisi merceologica e la campagna convergono nel sottolineare l’importanza strategica della attività messe in campo.

Ci si aspettano importanti obiettivi per il 2024, grazie a questa sinergia sempre più tangibile tra SEA Spa e i cittadini.