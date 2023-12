Il Ministero dell’economia e finanze ha autorizzato il pagamento in favore della Regione Molise dell’importo di 40 milioni di euro a titolo di contributo per l’anno 2023 da destinare alla riduzione del disavanzo di amministrazione. Oggi le risorse sono state accreditate alla Regione presso la banca tesoriera. Serviranno a garantire il pareggio di bilancio, a copertura pressoché totale del disavanzo di quasi 42 milioni di euro, per l’esercizio finanziario 2023.

“È stato un atto concreto – ha commentato l’assessore Gianluca Cefaratti – adottato in tempi celerissimi, a dimostrazione di come il Governo nazionale attenzioni il Molise con il quale c’è stato, sin dall’inizio dell’attuale legislatura regionale, un continuo dialogo. Questi – ha aggiunto – sono i fatti concreti che la Giunta regionale e la maggioranza di centrodestra perseguono e che fanno ritenere di poter guardare al futuro con ottimismo, a dispetto di quello che i soliti detrattori vogliono far credere. Nei primi mesi di Governo regionale abbiamo posto le basi per lavorare per lo sviluppo del Molise e, avere da oggi questa disponibilità di cassa – ha concluso – è un fattore che ci consente di dare risposte immediate in termini economici agli attori del territorio sia in questa fase finale del 2023 sia per poter iniziare il 2024 con prospettive diverse”.