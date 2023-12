Pasquale Gravina, campobassano doc, è stato uno dei più grandi centrali della pallavolo italiana e mondiale. Con la sua numero 3 sulle spalle, elegante e potente, ha fatto parte della cosiddetta generazione dei fenomeni, vincendo tutto a Livello di Club e quasi tutto con la nazionale, avendo solo sfiorato l’Olimpiade mettendo al collo argento e bonzo. Oggi è un dirigente d’azienda di successo con un motto “Il vincitore è occasionale, il vincente e perseverante”. La sua voglia di vincere, maturata in lunghi anni di sport di squadra, con sacrifici allenamenti, l’ha portata nel lavoro manageriale di oggi, Etica professionale, aggiornamento, l’importanza del team. Temi che ha affrontato nel suo libro Vincitori e Vincenti, presentato prima alla scuola allievi Carabinieri di Campobasso poi al Liceo Classico Mario Pagano. Ai più giovani ha parlato di metodo, perseveranza.

Nel libro c’è anche il suo Molise, Campobasso, l’importanza della famiglia, di valori radicati, perchè per essere campioni il solo talento non basta.

A Pasquale Gravina la Regione, con il presidente del consiglio regionale Quintino Pallante, ha consegnato un riconoscimento in quanto personaggio che ha dato lustro al Molise. Presenti il consigliere regionale Roberto Gravina, fratello di Pasquale e per il comune di Campobasso l’assessore Luca Praitano e rappresentanti del Coni.