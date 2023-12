Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli hanno proceduto, all’esito di una serie di pedinamenti ed appostamenti, al sequestro di una partita di prodotti alcolici di contrabbando.

I prodotti sequestrati, 60 bottiglie di alcole puro ad uso alimentare, con un grado di purezza pari al 96°, recavano falsi contrassegni di assolvimento dell’accisa, oltre che l’etichettatura commerciale contraffatta di due noti distributori nazionali. Inoltre, il prodotto era posto in vendita senza la prescritta documentazione, ad ulteriore riprova dell’illecita provenienza.

L’attività di servizio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, tra cui rientrano le frodi in materia di accise. Tali illecite condotte, oltre ad un evidente danno all’erario in termini di gettito impositivo, producono effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza. Del resto, tale settore merceologico, vista la notevole redditività dei prodotti commercializzati, risulta spesso oggetto di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Proprio per tali motivazioni, il contrasto ai traffici illeciti, con i conseguenti risvolti di natura economicofinanziaria, si conferma obiettivo della “mission istituzionale” della Guardia di Finanza, nell’ottica del costante impegno a tutela dell’erario, dell’economia sana e delle imprese oneste, ma anche della salute e dei diritti dei consumatori.

Il soggetto nei cui confronti è stato operato il sequestro, è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria di Larino, per il successivo iter processuale e fatte salve le necessarie conferme, nel prosieguo delle indagini preliminari, nonché le prerogative della difesa.