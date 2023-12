Hanno preso il via le attività del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini per l’anno scolastico 2023-2024 con la seduta inaugurale che si è tenuta ieri a Palazzo San Giorgio.

L’iniziativa, forte anche del consenso ricevuto in passato, è stata riproposta dall’Amministrazione Comunale di Campobasso, che si occupa del coordinamento del progetto insieme al comitato Provinciale Unicef di Campobasso, per dare la possibilità ai più piccoli di avvicinarsi ai processi decisionali del Comune e a comprendere meglio le attività proprie che svolge l’ente comunale.

Nella sala consiliare del Comune di Campobasso, in un incontro aperto al pubblico, i giovanissimi consiglieri sono stati accolti dalla sindaca del capoluogo, Paola Felice, dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, e dall’assessore comunale Simone Cretella; presente anche una

delegazione dell’Unicef, con le presidenti del Comitato Regionale Molise, Elvira Battista, e del comitato Provinciale Unicef di Campobasso, Sara De Castro, Valentina Di Criscio, Chiara Cicchese, Loretta Pietromonaco e Annalisa Fratianni di Unicef Italia insieme ad altre volontarie, e alcuni

consiglieri comunali del capoluogo di regione.

Nel dare il benvenuto ai piccoli ospiti, 44 bambine e bambini delle scuole primarie di Campobasso, la sindaca Paola Felice ha rimarcato l’obiettivo che ha portato a sviluppare tale iniziativa: “Si tratta di

una importante occasione di crescita per questi giovani cittadini che, grazie a questo progetto, potranno capire meglio il percorso decisionale che si snoda all’interno degli organi comunali e le funzioni svolte da

questi ultimi. È una opportunità – specifica Paola Felice – anche per far meglio capire loro l’importanza di una corretta e legittima partecipazione democratica ai processi decisionali, propri del Comune.”

Il Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini però è stato pensato anche per essere soggetto attivo e propositivo: esso infatti rappresenta anche un organismo di consultazione per gli Amministratori comunali. “Per chi è chiamato a prendere decisioni è fondamentale conoscere bene le necessità dei cittadini – continua ancora la sindaca di Campobasso – e con questo progetto diamo voce ai nostri ragazzi, chiedendo loro di presentare all’Amministrazione Comunale proposte e idee che possano venire incontro alle loro esigenze. In questo modo i giovani consiglieri sono chiamati ad uno sforzo creativo e costruttivo, per esprimere in maniera concreta il proprio punto di vista su situazioni e problematiche che li riguardano da vicino, il tutto anche grazie al prezioso apporto dell’Unicef, che aiuterà i ragazzi ad orientarsi tra le diverse forme di partecipazione, mettendo in campo anche attività laboratoriali educative, utili a stimolare i bambini nel concretizzare le proprie idee e proposte”.

Emozionati ma carichi e motivati i bambini che, dopo essersi presentarti singolarmente, hanno espresso la loro piena soddisfazione nel prendere parte al progetto, pronti a fare la propria parte.

Al termine dell’incontro, i bambini hanno addobbato un albero di Natale preparato dall’Unicef e sono stati omaggiati con libri e gadget dal Comune di Campobasso e dall’Unicef.