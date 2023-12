Sembrava fosse tutto dietro le spalle. La situazione non è drammatica come ai tempi della pandemia, ma il virus non è ancora del tutto sconfitto. Una forma influenzale più robusta rispetto al normale, il Covid è ancora in circolazione. Gli esperti hanno tracciato carianti e sottovarianti, mettendo in circolazione anche i vaccini di ultima generazione, ma dopo lo tsunami di due anni fa, l’idea di vaccinarsi ancora non trova molto favore tra i cittadini.

Eppure, dicono i virologi, soprattutto per gli over 65 e per le persone che hanno anche altre patologie e sono dunque più a rischio, la vaccinazione resta la protezione migliore possibile.

Da qualche settimana, anche negli ospedali sono tornati affollati i reparti di malattie infettive e il numero dei contagi è salito a dismisura. Numeri che riportano indietro le lancette, anche se gli effetti non sono quelli devastanti delle prime terribili ondate.

“La migliore arma di difesa che abbiamo per proteggerci – ha dichiarato il direttore generale dell’azienda sanitaria regionale, Giovanni Di Santo, e anche per evitare di affollare i reparti ordinari degli ospedali è il vaccino.

Per questo motivo il manager di via Petrella ha invitato tutti a partecipare all’Open Day di sabato, dove ci si potrà vaccinare senza prenotazione. La campagna di prevenzione – ha spiegato Di Santo – ha ancora numeri troppo bassi”.

Sabato 16 dicembre dalle 9 alle 18 nelle tre maggiori cittadine della regione si svolgerà l’Open Day ‘Sempre protetti’. A Campobasso in Via Toscana; a Isernia in Largo Cappuccini (ex ospedale vecchio) e a Termoli, in Via del Molinello ,(ex ospedale vecchio). Chiunque potrà vaccinarsi gratis, e con accesso libero (senza prenotazione) contro influenza, Covid-19, Herpes zoster, Pneumococco, Papillomavirus, Difterite, Tetano, Pertosse e Poliomielite. “I vaccini – rende noto Asrem – possono essere somministrati anche contemporaneamente in maniera sicura, ben tollerata e con una adeguata risposta degli anticorpi,”.

Intanto all’ospedale San Timoteo di Termoli sono state introdotte nuove regole di accesso a causa dell’incremento dei contagi Covid. A Termoli – questa la sintesi delle nuove disposizioni – per i pazienti Covid positivi le visite sono vietate, e le informazioni saranno fornite negli spazi antistanti le degenze o telefonicamente. Per gli altri pazienti, è consentita la visita di un solo familiare dalle 13 alle 14, con obbligo di tampone rapido antigenico e l’accesso è ammesso solo con mascherine ffp2 o ffp3.

In Molise il numero dei positivi secondo l’ultimo report delle autorità sanitarie è salito a 1300 casi. I ricoverati con i sintomi dell’infezione trattati nelle malattie infettive sono 10, un paziente è invece in terapia intensiva.