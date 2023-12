Giovedì 14 Dicembre alle 17.30, in occasione dell’evento natalizio del comune di Sant’Elia a Pianisi, il progetto Sai “Sant’Elia a Pianisi” ha installato la propria casetta di legno in Piazza Municipio e darà l’avvio a “Che ne Sai del Natale? Seconda edizione”. L’evento, simbolico dell’accensione della cometa, oltre al consueto scambio di auguri istituzionali alla presenza dell’amministrazione comunale targata Bigio Faiella e la cooperativa sociale ASSeL, ente gestore del progetto Sai de quo, vedrà protagonisti i bambini con l’evento inclusivo della consegna della letterina a Babbo Natale e l’animazione a cura della ludoteca “Animatti”di Campobasso. “Il Natale è uno dei momenti più importanti e sentiti di tutto l’anno, periodo un po’ magico- dichiara la coordinatrice Sai dott.ssa Ilenia Garzone-. L’iniziativa-continua Garzone- punta a coinvolgere l’intera cittadinanza, dai grandi ai più piccini, creando un momento di socializzazione e condivisione, un modo per conoscersi e costruire insieme una società aperta ed inclusiva”. Le beneficiarie del Progetto SAI del comune molisano, che, ricordiamo, accoglie donne e bambini, quest’anno, hanno pensato ad un evento innovativo, dove saranno loro stesse protagoniste e a presentare il progetto in cui sono accolte, in una sorta di scambio di battute a mò di messinscena cinematografico tra storie di vita e gags. L’appuntamento è per giovedì 14 Dicembre 2023 in Piazza Municipio a Sant’Elia a Pianisi.