Rispetto alle altre associazioni ambientaliste, quella di Legambiente è una posizione più sfumata. Parliamo del Progetto Enel Pizzone II rispetto al quale se da un lato si registra la levata di scudi e il no secco di larga parte dell’ambientalismo e delle comunità locali, dal lato di Legambiente si registra una apertura. Apertura, sia chiaro, condizionata. Il progetto, è stato detto nel corso di una conferenza stampa a Campobasso, va attenzionato e accompagnato. Ciò vuol dire che così com’è il progetto non va bene ma che, una volta trasformato, porterebbe al superamento delle criticità. I sistemi di pompaggio – è stato detto – sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica.

Dopo una attenta lettura delle oltre duemila pagine del progetto, da Legambiente si chiede l’istituzione di un tavolo interregionale di confronto che coinvolga anche l’Abruzzo oltre alle comunità locali e alle associazioni. Il progetto, ribadisce Legambiente, va reso compatibile con il contesto territoriale e ambientale in cui si vuole realizzare.