– Due giorni dedicati al benessere psicofisico. Oggi, e sabato 11 novembre, all’Università del Molise il corso gratuito sulla ‘Pratica della Consapevolezza Zen’ in collaborazione con ‘Il Cerchio, Monasteri e Centri Zen’, associazione nata con lo scopo di diffondere la millenaria tradizione dello Zen in Italia e in Europa. E’ riservato a studenti, docenti e personale dell’Ateneo. Al Campus universitario di Campobasso il Maestro Tetsugen Serra illustrerà agli studenti le diverse pratiche per ridurre stress e ansia e le tecniche per migliorare la concentrazione durante lo studio. Ai docenti e al personale presenterà invece la meditazione sul conteggio dei respiri e i suoi benefici. Discuterà inoltre dello stress da lavoro, del sovraccarico cognitivo e del burnout, delle pratiche di consapevolezza per ridurre lo stress e migliorare il rapporto con la componente studentesca e con i colleghi. Per l’Unimol, dunque, resta prioritario “ascoltare la voce degli studenti e costruire con loro, anno per anno, un rapporto costante e attento che non soltanto si concentri sui loro progressi didattici, ma che prenda a cuore anche lo stato di benessere psicofisico”.