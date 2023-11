Borse di studio per gli studenti che frequenteranno uno dei corsi biennali dell’Istituto tecnologico superiore (Its) del Molise ‘Demos Academy’. Avranno un valore massimo di 2 mila euro all’anno per gli studenti in sede e 6 mila euro per quelli fuori sede. “Questa novità – ha detto Rossella Ferro, presidente Its Demos – rappresenta un importante investimento nella formazione per i giovani diplomati del Molise. Vogliamo offrire a tutti i nostri studenti la possibilità di accedere a una formazione altamente qualificata che li prepari al meglio al mondo del lavoro”. Oltre alle borse di studio, l’Its Demos ha annunciato una nuova partnership con ‘Fortinet’, azienda leader nella sicurezza informatica. Grazie a questa collaborazione, il corso ‘Developer 4.0’ includerà il programma ‘Fortinet network security expert’ (Nse). Il programma prevede quattro livelli di certificazione, che consentono agli studenti di sviluppare competenze sempre più avanzate in un settore in forte crescita. “La partnership con Fortinet è un’opportunità importante per i nostri studenti – ha aggiunto Ferro – grazie a questa collaborazione gli studenti del corso potranno acquisire competenze in cyber security informatica, fortemente richieste dalle aziende”.