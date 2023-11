Share on Twitter

Il fuoco plasmatore, profondo, simbolo di futuro: forza motrice che dovrà portare avanti tutti quei territori considerati marginali, ma che rappresentato per tutto il Paese storia, cultura e tradizione. È questo in sintesi il contenuto del dossier “Fuoco, dentro. Margine al centro”, che proietta Agnone nella corsa delle candidate a Capitale della Cultura Italiana 2026. Un documento che rappresenta una vera e propria sinergia tra tutte le realtà del territorio e le istituzioni molisane, stilato dal Comune di Agnone, Regione Molise, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, Diocesi del Trivento e Unimol, per dare una forte spinta al comune della provincia di Isernia nella graduatoria delle città italiane che a metà dicembre rientreranno nella top ten delle candidate.

“La candidatura di Agnone rappresenta la rivincita di quei territori considerati a margine, una macroarea che in tutta Italia è rappresentata da circa 15 milioni di persone”, è il commento ad apertura della cerimonia del primo cittadino Daniele Saia. Ecco perché la vittoria della cittadina altomolisana non sarebbe soltanto il trionfo del Molise. “Come Regione abbiamo fortemente sostenuto la candidatura di Agnone – aggiunge Salvatore Micone, assessore Cultura e Turismo Regione Molise – La sua vittoria sarebbe il trionfo di tutto il territorio e il premio alla sinergia che si è attivata per raggiungere questo traguardo”.