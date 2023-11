Fondi di sostegno per chi vuole avviare un’attività commerciale a Carpinone. E’ l’avviso pubblico dell’amministrazione comunale del paese in provincia di Isernia per arginare il fenomeno dello spopolamento. Una misura, attivata con i fondi previsti per i comuni marginali, per promuovere la nascita e lo sviluppo di attività artigianali, commerciali, e agricole e far fronte al fenomeno sempre più frequente dello spopolamento nei piccoli borghi. A beneficiarne potranno essere anche le attività già presenti sul territorio che intendono avviare nuove attività economiche nel comune di Carpinone. L’avviso scade il prossimo 23 novembre.