Si chiama “Fermiamo lo sterminio del popolo palestinese” l’iniziativa promossa per venerdì prossimo, 3 novembre, a Campobasso da 8 associazioni e partiti (Partito Comunista, Pci, Partito Comunista dei Lavoratori, Pmli, Azione Civile, Cobas, Usb e Attac Italia). “Ancora e ancora sangue nella striscia di Gaza, ancora massacri nei territori palestinesi – affermano i promotori annunciando l’iniziativa -. Come porre fine a tutto ciò? Fermo restando che il diritto all’autodeterminazione dei popoli è un principio sacrosanto e che l’ultima parola spetta comunque alle popolazioni locali coinvolte in questa spirale di morte, approfondiremo il tema dando parola a partiti, sindacati ed associazioni in un dibattito pubblico. Con l’occasione verrà anche rilanciata l’iniziativa promossa dall’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) e Amnesty International Italia per sostenere la popolazione di Gaza inviando un contributo per sostenere le organizzazioni umanitarie operanti nella Striscia. I contributi raccolti saranno destinati all’approvvigionamento di beni di prima necessità. La manifestazione si terrà dalle 18 in piazza Municipio.