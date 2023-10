Parlamentare, ministro dell’Ambiente prima e delle infrastrutture e dei trasporti poi. 4 legislature al governo. Il ricordo di Altero Matteoli trova uno spazio sempre importante tra i tanti amici, non solo della politica. Quella politica che lui amava fare tra la gente, ogni giorno. A Larino in una sala gremita, ripercorse le tappe di una storia lunga e sostanziosa spezzata in un tragico incidente. Dall’amico Pierluigi Lepore all’ex presidente Michele Iorio. Tra i relatori anche il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, in rappresentanza dell’associazione Altero Matteoli, diversi altri primi cittadini e amministratori. C’era anche Federico Matteoli, “ papà – ha detto – era una persona affettuosa e presente, non ho ricordo di un’assenza, una lezione di vita continua.

Il legame con con la nostra regione è sempre stato vivo, diverse le occasioni in cui ha risposto presente, sperava sempre nella realizzazione dell’autostrada del Molise.

A Larino è arrivato anche il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, tanto lavoro e tanti ricordi insieme a Matteoli.

E parlando di centrodestra unito, sulla vittoria schiacciante in Molise del governatore Roberti e della sua squadra, il senatore Gasparri non ha dubbi: