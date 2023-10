La regione più giovane della Repubblica, il 27 dicembre festeggerà il 60esimo anniversario. Una ricorrenza, quella del distacco ufficiale dall’Abruzzo e la conquistata autonomia che potrebbe richiamare il Capo dello Stato, invitato dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante a partecipare alle celebrazioni.

La prima volta di Sergio Mattarella in Molise è stata sette anni fa, ad aprile del 2016. Inaugurò a Campobasso il centro di ricerca e di studio sulle Aree interne e gli Appennini, istituito dall’Università del Molise.

Una giornata che si concluse con la visita al Museo Sannitico e il consueto incontro con la cittadinanza e una folla festante di bambini a Largo San Leonardo.

Quello dei 60 anni di autonomia regionale – ha dichiarato il vertice di Palazzo D’Aimmo è un traguardo importante. Spero – ha aggiunto Pallante – che il Presidente della Repubblica vorrà accogliere l’invito e tornare a Campobasso.

Il presidente del consiglio regionale ha lasciato intendere che le iniziative non si svolgeranno solo all’interno del palazzo ma coinvolgeranno anche il mondo del lavoro, quello della scuola.

Il 27 dicembre potrebbe essere solo una data indicativa, ha poi spiegato Pallante: nel caso in cui Mattarella manifestasse l’intenzione di voler essere presente sarà il Quirinale a dettare l’agenda. Alcuni eventi potrebbero riguardare anche il resto del territorio, per questo l’ufficio di presidenza di via IV Novembre è già al lavoro in sintonia con il Presidente Roberti.

Abbiamo bisogno di avvicinare le istituzioni ai cittadini per questo – ha concluso Pallate – sarà la Regione a spostarsi sul territorio e non il contrario”.