Il ministero della Cultura ha avviato la procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione, anche ad interim, del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Molise. Le istanze di conferimento dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 30 ottobre 2023 a mezzo posta elettronica certificata. Ai fini del conferimento dell’incarico, si terrà conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. La disamina delle istanze pervenute terrà conto, altresì, dell’interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a garantire l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi in parola, nonché dell’esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell’Amministrazione.