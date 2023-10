Un decreto del Ministero della Salute ha ripartito tra le Regioni i fondi per Borse di studio per la formazione di medici generici. Risorse che però da sole – sostiene la Fondazione Openpolis – non sono sufficienti a risolvere le lacune del Sistema sanitario nazionale (Ssn). “Il medico di medicina generale (Mmg) – spiegano dalla Fondazione – riveste un ruolo fondamentale. Si tratta infatti della principale figura di raccordo tra i cittadini e il Sistema sanitario. Negli ultimi anni però il numero di questi professionisti si è andato progressivamente riducendo. Anche per questo motivo nel Pnrr sono previsti investimenti specifici per la formazione di nuovi medici generici”. In Molise le risorse complessive ammontano a 1,1 mln di euro così distribuite: 642 mila euro per Borse di studio aggiuntive relative al corso triennale di formazione 2021-2024 per l’acquisizione del diploma di Mmg per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della Medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il Sistema sanitario nazionale (ssn). A queste, si aggiungono 491 mila euro per il corso triennale di formazione 2022-2025.