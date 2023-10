In Molise nel 2022 sono stati 390 agli sfratti eseguiti, tutti in provincia di Campobasso, per un + 161,7% rispetto all’anno precedente, quando erano stati 149. Il dato è del Ministero dell’Interno rielaborato dallo Sportello sul diritto all’abitare della Casa del popolo di Campobasso e dalle Associazione Faced e Città invisibile di Termoli, che denunciano la crescita esponenziale del disagio abitativo e i dati preoccupanti del Molise. Sono inoltre 604 le richieste di esecuzione registrate nel 2022, con un +111,19% rispetto al gennaio-dicembre 2021. 107, infine, i provvedimenti di sfratto emessi nel 2022 (+62,12%): di questi ultimi 101, cioè la stragrande maggioranza, sono per morosità e solo 6 per finita locazione.

Le associazioni spiegano: “Già il periodo gennaio-dicembre 2021 aveva fatto registrare un aumento percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nel numero degli sfratti eseguiti in Molise con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario (+496%): si trattava nel 2021 di 149 famiglie sfrattate di casa a fronte delle 25 dell’anno precedente. Da segnalare che tra il gennaio e il dicembre 2020 era in vigore la legge del blocco degli sfratti dovuta all’emergenza da Covid-19. Nel 2019 erano 152”.