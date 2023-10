Share on Twitter

Polizia e carabinieri lo hanno fermato e portato in commissariato a Termoli: un giovane è accusato di aver aggredito un uomo e una donna che vivono da tempo in una roulotte nella zona del parchetto di Madonna delle Grazie. La signora di 58 anni, scaraventata a terra, è stata trasportata al pronto soccorso per tutte le cure e i controlli del caso.