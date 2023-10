Un operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata porta a porta nel comune di Sant’Elia a Pianisi, questa mattina sul presto, intorno alle 7:30, è stato vittima di un un incidente mentre lavorava. il cinquantenne, del posto, sarebbe rimasto schiacciato tra il camioncino della differenziata e il muro di un edificio. Il mezzo, da una prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe sfrenato iniziando una corsa in discesa e l’operatore, forse nel tentativo di fermarlo ed evitare che andasse contro altre auto in sosta, è rimasto schiacciato contro il muro, riportando diversi traumi importanti. È stato trasferito d’urgenza, dall’ambulanza del 118 al Cardarelli di Campobasso e ed è in Rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Indagano i Carabinieri di Sant’Elia Pianisi che hanno sequestrato il camioncino per effettuare una perizia su eventuali malfunzionamenti.

Tutta la comunità ora si è stretta alla famiglia dell’uomo e prega affinchè possa uscire dalla situazione critica e guarire dalle ferite.

“In questo giorno – è il messaggio del parroco Don Giuseppe Trisciuoglio – eleviamo le nostre preghiere per il nostro fratello coinvolto in un terribile incidente sul lavoro, affidandolo alla protezione di S.Elia Profeta, Padre Pio e il nostro Venerabile Padre Raffaele. Preghiamo per la sua salute, per la famiglia e per tutti i lavoratori, affinché non si abbassi mai la guardia in termini di sicurezza”.