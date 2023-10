Aumentano sempre più gli enti comunali che decidono di sposare il progetto targato Plastic Free Onlus.

Questa è la volta del Comune di Guglionesi che grazie alla disponibilità del Sindaco Antonio Tomei e al contributo di tutta l’Amministrazione comunale si è giunti alla ratifica del protocollo d’intesa con la onlus, insieme all’Avv. Giuseppe Fabbiano, Vice Referente Regionale Molise-Abruzzo di Plastic Free e Gilda Di Tommaso Referente di Guglionesi.

Con la sottoscrizione del protocollo si dà il via a numerosi eventi di natura volontaristica, che coinvolgeranno gli alunni delle scuole di vario ordine e grado, così come appuntamenti di Clean Up o passeggiate ecologiche tra i bellissimi panorami della montagna molisana, ed altri progetti che verranno presentati nei prossimi mesi che vedranno la collaborazione diretta anche di altre realtà locali.

In tema di rischi per la salute e per l’ambiente le micro e nano-plastiche sono state oggetto di regolamentazione a livello comunitario.

“Il 25 settembre 2023 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 2023/2055 con cui è stato aggiornato l’Allegato XVII (cd. REACH) del Regolamento (CE) n. 1907/2006, che contiene l’elenco delle sostante chimiche nocive per la salute umana; attraverso questo intervento molto importante è stata aggiunta la restrizione n. 78 (microparticelle di polimeri sintetici).

Il 15 ottobre scorso il Regolamento è entrato ufficialmente il vigore vietando il rilascio nell’ambiente di micro e nano particelle di polimeri sintetici inferiori a 5mm (sostanza grezza da cui deriva la plastica), resistenti alla degradazione.

Nello specifico” – prosegue l’avvocato – “l’obiettivo del Regolamento è il divieto di vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti contenenti microplastiche aggiunte intenzionalmente e che liberano microplastiche quando utilizzati. Solo in casi ben giustificati verranno applicate deroghe e periodi transitori, per consentire agli interessati di adeguarsi alle nuove norme.

I prodotti interessati dalle restrizioni sono:

1) il materiale granulare da intaso utilizzato per le superfici sportive artificiali, che costituisce la principale fonte di microplastiche utilizzate intenzionalmente nell’ambiente;

2) i cosmetici, nel cui ambito le microplastiche sono utilizzate per molteplici scopi, quali l’esfoliazione (micrograni) o l’ottenimento di una specifica consistenza, fragranza o colore;

3) detergenti, ammorbidenti per tessuti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici.”

In quest’ottica si colloca Plastic Free, riconoscendo che stiamo affrontando una crisi climatica globale, con un rischio ormai attuale e degli interventi necessariamente improcrastinabili; ognuno di noi, nel nostro piccolo, può contribuire con accorgimenti quotidiani e scelte di vita sostenibili, verso una graduale “deplasticizzazione” delle nostre vite.