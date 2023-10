Share on Twitter

Quarantatré milioni euro necessari al pareggio di bilancio per il previsionale 2023. Arriva a compimento un lungo lavoro portato avanti dal Presidente della Regione, Roberti, dall’assessore al Bilancio, Cefaratti, e con la preziosa collaborazione dell’assessore Marone, proconsole della lega in Molise e facilitatore delle interlocuzioni col ministro dell’economia e finanza, Giorgetti. Soddisfatto il presidente Roberti per il risultato raggiunto.

Con l’iniezione di liquidità arrivata dal Governo Meloni sarà finalmente possibile varare il bilancio di previsione 2023, documento necessario a rimettere in moto l’intera macchina regionale. Un apprezzamento e un sospiro di sollievo arrivano da chi ha passato l’intera estate a studiare le sudate carte, per dirla con Leopardi.

All’ordine del giorno dell’aula anche una mozione del M5S e di Costruire Democrazia sulla riduzione delle liste d’attesa. La mozione passata all’unanimità – sottolinea Roberti – si inserisce nel solco delle iniziative già assunte dal governo regionale e dall’Asrem.