Un’altra tappa di quelle dolomitiche nel giro d’Italia che è il torneo di Techfind Serie A1 femminile di basket per La Molisana Magnolia Campobasso. In quello che è un avvio per cuori forti, i #fioridacciaio dopo il successo nell’Opening Day sulla Dinamo Sassari e l’exploit di domenica scorsa all’Arena contro la Dinamo Sassari, le rossoblù davanti a sé hanno una scalata verticale come quella legata all’incrocio in esterna con la Famila Schio, capace – nella passata stagione – di centrare lo Slam tricolore (Supercoppa, Coppa Italia e scudetto), cui ha aggiunto un terzo posto in Eurolega.

PALAROMARE AGAIN Per il roster di coach Mimmo Sabatelli si tratterà della seconda gara disputata sul parquet del PalaRomare nell’arco di due settimane dopo il confronto che ha aperto la stagione delle molisane e delle altre compagne di viaggio nel massimo torneo cestistico in rosa. «Andiamo ad affrontare quella che, a tutti gli effetti, è la squadra a mio avviso più forte del campionato, una formazione che ha, dalla sua, una storia di assoluto rilievo. Senz’altro, è una gara molto intricata – spiega il trainer delle campobassane alla vigilia – e per venirne fuori servirà la partita perfetta. Ma noi andremo a giocarcela con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Del resto, siamo in un buon momento e cercheremo di sfruttare pienamente questa scia positiva».

SETTIMANA PROFICUA Così come le scorse settimane, anche questa è stata particolarmente positiva per le magnolie. «La squadra si è ben allenata e lo ha fatto con intensità. Il gruppo sta bene ed è consapevole che lo attende una gara molto complicata, da affrontare con la massima attenzione e cercando di far emergere tutte quelle che sono le nostre armi a livello tattico».

DUE EX DI FRONTE Affidate al coach greco Georgios Dikaioulakos – commissario tecnico anche della nazionale slovena – le orange hanno un organico di primissima fascia, sia in Italia che in Eurolega (dove hanno vinto con ampio scarto le prime due gare disputate). Dalla loro, le scledensi vorranno riscattare a tutti i costi lo stop patito domenica scorsa nel derby al Taliercio in casa della Reyer Venezia. Nel roster, accanto al fulcro azzurro del gruppo, composto dalle confermate Giorgia Sottana (peraltro anche capitano del team), Martina Bestagno, Martina Crippa, Jasmine Keys, Elisa Penna e Costanza Penna cui va aggiunta la promessa slovena Ajsa Sivka alla sua seconda stagione col club, l’ultima campagna acquisti ha portato con sé la pivot boema Julia Reisngerova, la lunga magiara,protagonista anche in Wnba, Dorka Kata Juhasz, la guardia portoricana Arella Guirantes e due ex magnolie come l’esterna argentina Florencia Chagas e, soprattutto, l’ala piccola statunitense Robyn Parks, idolo assoluto del pubblico campobassano nelle sue due stagioni all’Arena e reduce dall’esperienza particolarmente confortante in Wnba con le Chicago Sky. «Stiamo parlando di una squadra che ha vinto tutti e tre i trofei in palio in Italia nel 2022/23 ed è finita anche sul podio dell’ultima Eurolega. Le giocatrici che ne fanno parte hanno curriculum di spessore e ben conosciamo il valore di esterne ed interne del loro organico. In particolare, ben sappiamo tutte le qualità di una giocatrice come Parks».



DIFESA IN VETRINA Aspetti che, peraltro, rafforzano la filosofia alla base dell’attuale stagione delle magnolie. «La difesa sarà un fattore preminente. Loro hanno qualità e caratteristiche per creare problemi in tutte le situazioni. La lunghezza del loro organico fa sì che non ci siano punti di riferimento ben precisi. Da parte nostra, abbiamo lavorato con forza per riuscire a creare loro delle problematiche».

RITMO PORTANTE Nel novero della condotta tattica, poi, l’ulteriore aspetto non marginale in casa campobassana sarà quello della gestione del ritmo. «La nostra filosofia di gioco – chiosa Sabatelli – è importata a ritmi alti. In tal senso, è determinante, per questo gruppo, prendere energia sia dallo starting five che dalle rotazioni successive. Dovremo in tal senso avere le giuste determinazione ed aggressività in ogni momento della contesa così da dare ulteriori certezze a quelli che saranno il percorso e l’intreccio del nostro confronto».

COORDINATE COMPLESSIVE Con diretta in chiaro sulla piattaforma streaming di Lega Basket Femminile Lbftv, la sfida alle venete delle magnolie sarà al centro della terza domenica di ottobre con palla a due alle ore 18 e direzione arbitrale affidata al triestino Moreno Almerigogna, all’estense Francesco Terranova ed alla sangiorgese Valeria Lanciotti.