Riceviamo e pubblichiamo la nota del Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano che interviene sulla decisione assunta dal Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e dalla maggioranza di centrodestra di inserire l’ex hotel Roxy di Campobasso nel Piano regionale delle alienazioni.

“Una scelta doverosa, necessaria e urgente dopo anni di sterili chiacchiere, che non hanno fatto altro che far diventare l’ex Roxy un simulacro al degrado.

Scelta ancor più condivisibile in merito all’ipotesi di utilizzare l’area per una struttura di ospitalità per studenti grazie ad INVIMIT, una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La città di Campobasso ha bisogno di una riqualificazione ambientale e di ricuciture urbanistiche che l’attuale amministrazione comunale 5 stelle non ha saputo pensare e non ha saputo attuare.

Bene hanno fatto Francesco Roberti e la maggioranza di centrodestra ad assumere una decisione che avrà come effetto preminente la rinascita e la riqualificazione di un’area abbandonata da anni.

Tutti ricordano, almeno i cittadini e gli amministratori più attenti, gli annunci di Roberto Gravina all’inizio del suo mandato da sindaco: la mia prima iniziativa consisterà nell’abbattimento dell’ex Roxy ( il Roxy ad oggi è ancora in piedi!).

Tutti ricordano, per analogia, l’opposizione feroce del Pd campobassano al progetto di vendita e trasformazione dell’ex cinema Ariston: cosa è diventato l’ex cinema di via Cardarelli? Un altro monumento al degrado.

Si ha la netta impressione che il PD e i 5stelle, non avendo proposte politico-amministrative di valore, abbiano la necessità di costruirsi situazioni di contesa e creare campi di battaglia per raccontare che esistono e per figurarsi un nemico politico da fronteggiare: ma le comunità hanno bisogno di risposte e soluzioni!

Basta attendere allora.

Campobasso merita considerazione e rispetto. Merita soluzioni e scelte politiche degne di questo nome.

Ben venga la vendita dell’ex Roxy, non solo per fare cassa, ma per ridare decoro e servizi di qualità al Capoluogo di una regione che non può più vivere di stenti e di sterili opposizioni strumentali.”

Alberto Tramontano, Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso