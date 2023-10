Sono ore di apprensione per l’arcivescovo di Anzona Angelo Spina, da alcuni giorni ricoverato in ospedale per una encefalite virale. Monsignor Spina, che è molisano, ha accusato febbre alta. Le sue condizioni al momento sono stabili. E’ stato lui stesso ad inviare un messaggio vocale ai sacerdoti della diocesi e ad alcuni parroci molisani, che nelle omelie lo hanno messo al centro delle preghiere. “Offro questa sofferenza – ha detto – per il bene della nostra Diocesi e per la Chiesa tutta. I momenti difficili ci aiutano a stare vicino al Signore ed alle persone a cui si vuole bene”.