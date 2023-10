Share on Twitter

La Giunta comunale di Campobasso, con propria delibera, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica ‘Il Giardino storico di Villa de Capoa: tra biodiversità e socialità’ presentato da un Raggruppamento temporaneo di professionisti. L’intervento è stato ammesso a finanziamento a valere sul Pnrr – Missione Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo. “Il progetto – è spiegato nella relazione illustrativa – nasce dall’esigenza del Comune di riqualificare e restaurare la villa comunale nella sua compagine architettonica e vegetale, al fine di restituirla alla comunità non solo come parco urbano, ma come elemento di divulgazione scientifica attraverso la valorizzazione della biodiversità presente all’interno del Giardino”.