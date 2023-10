Share on Twitter

Aveva organizzato una serata musicale durante la scorsa estate, peraltro senza le necessarie autorizzazioni, e proprio durante la serata due giovani aggredirono e picchiarono una donna per il suo orientamento sessuale. Il proprietario di un bar di Cercepiccola si è visto notificare dalla polizia e dai carabinieri un provvedimento di chiusura del locale per sette giorni disposto dal Questore Vito Montaruli per motivi di ordine e di sicurezza pubblica.