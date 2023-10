“La ZTL non è la priorità per il centro storico del capoluogo. Servirebbero azioni di ordinaria amministrazione, che – ha detto durante il consiglio comunale monotematico il consigliere di Fratelli d’Italia Mario Annuario – negli ultimi anni questa maggioranza pentastellata non è stata capace di assicurare ai cittadini”.

“Il centro storico merita un suo rilancio e condizioni diverse per i residenti – ha proseguito Mario Annuario – Occorre ripristinare, quanto prima, i contrassegni per i parcheggi di chi risiede in loco, ma anche aumentare il numero di aree di carico e scarico per i commercianti, che con le loro attività mantengono vivo il centro storico cittadino”.

“In quest’area, inoltre, andrebbe riaperta una sezione di Polizia Locale, per riportare le giuste condizioni di sicurezza”, il pensiero di Annuario.

“Servirebbero anche azioni di decoro urbano, a partire dalla manutenzione stradale e dall’arredo urbano”, ha concluso il capogruppo di FdI..

Sulla revoca della ZTL, il centrodestra di Palazzo San Giorgio ha presentato un ordine del giorno.

“Il Consiglio comunale richiesto dalle forze politiche di centrodestra in seduta monotematica sulla istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO ha mostrato, in modo plastico, quanto il progetto della ZTL nel centro storico di Campobasso sia lontano dalle necessità e dalle esigenze dei cittadini e degli esercenti delle zone interessate”. E’ quanto affermato dal primo firmatario della richiesta, Alberto Tramontano, che ha manifestato convinta contrarietà all’attivazione della ZTL nel centro storico, che, secondo lui, merita invece investimenti in termini di decoro, riqualificazione storico-architettonico e manutenzione ordinaria.

“In un contesto di crisi economica e sociale ormai acclarata non si deve chiudere, si deve invece aprire! La ZTL sarebbe una iattura per il borgo antico di Campobasso in quanto limiterebbe accessi e presenze che sono invece necessarie per sostenere il tessuto economico dell’area. Per non parlare poi – ha continuato Tramontano – dei problemi sociali, di integrazione e inclusione dei tanti stranieri che vivono nel borgo antico, che da molti cittadini è percepito e vissuto ormai come una zona periferica e degradata. Invece il centro storico va rilanciato con interventi di riqualificazione ambientale, con una fiscalità comunale di vantaggio (esonero dall’IMU, dalla TARI e dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico) per chi lì vive e opera e per chi lì andrà ad abitare o aprirà una nuova attività economica”.

“Un NO convinto ha concluso Alberto Tramontano – alla ZTL nel centro storico di Campobasso, nella consapevolezza che è necessario invece invertire la rotta e ridare centralità, decoro, sicurezza e redditività al borgo antico e a chi lì vive e lavora”.