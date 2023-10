A Civitacampomarano dal primo pomeriggio di oggi non si hanno più notizie di un’anziana di 90 anni, Anita Conti. Da quello che si apprende la donna che spesso l’aiuta in casa con le faccende domestiche, non l’ha trovata e ha avvisato vicini e sindaco. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco di Campobasso con i cani per le ricerche insieme ad alcuni cittadini.

Da quanto si apprende, la donna sarebbe uscita dal retro, come visto nelle telecamere che la famiglia ha installato, ma non si sa dove sia andato.

Si è cercato anche nei luoghi dove abitualmente va, come il cimitero, ma nulla.

E’ stato attivato il piano di ricerca della Prefettura.

Seguono aggiornamenti