Coinvolge tutta Italia e passa anche per il Molise la preoccupazione crescente per la vicenda di Kaled El Qaisi, l’italo-palestinese sposato con la campobassana Francesca Antinucci arrestato da Israele il 31 agosto ad un valico di frontiera mentre insieme alla moglie e al figlio di 4 anni rientrava in Italia dopo le vacanze trascorse a Betlemme. Alla Camera dei deputati si è tenuta una conferenza stampa durante la quale la moglie di Kaled e il suo legale Flavio Rossi Albertini hanno lanciato un nuovo allarme: “Dopo un mese di arresto ingiusto – hanno detto – ora temiamo che ci possa essere un processo altrettanto arbitrario e ingiusto”. All’incontro hanno partecipato anche la deputata del Movimento cinque stelle Stefania Ascari, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Nury e Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi. Dal momento dell’arresto si sono tenute quattro udienze nelle quali non è stato formulato nessun capo di accusa. L’ultima, il 21 settembre, ha prorogato la custodia cautelare fino a domenica prossima, giorno nel quale si deciderà se far iniziare il vero e proprio processo penale e, in quel caso, dovranno essere formulate delle accuse. La moglie e il legale di famiglia chiedono “un pronunciamento del governo italiano e una presa di posizione forte”, ricordando che “Khaled è un cittadino italiano, oltreché palestinese”. Poco dopo la conferenza stampa è arrivata la risposta del Governo con le parole del ministro degli Esteri Antonio Taiani: “Il caso è seguito e assistito dalla nostra rappresentanza. Speriamo si risolva presto”, ha affermato. Intanto a Campobasso città molto cara allo studente palestinese e alla sua famiglia il Movimento 5 Stelle a Palazzo San Giorgio ha presentato una mozione prt chiedere la sua liberazione immediata.