Tamponamento a catena nella galleria Lama Bianca sulla tangenziale di Campobasso, questo pomeriggio. 4 le macchine coinvolte. Sei le persone che sono rimaste ferite lievemente e subito soccorse dai sanitari del 118. Sul posto la Polizia per regolare la circolazione e per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la rimozione delle macchine incidentate. Il traffico ha subito rallentamenti.

E sempre nel pomeriggio incidente stradale a Termoli. Scontro tra un auto ed una moto in via Stati Uniti per causa da accertare. Sul posto una pattuglia di vigili urbani e i Vigili del Fuoco. Ferito il motociclista portato, dall’ambulanza del 118, all’ospedale San Timoteo.