L’allarme è stato lanciato dalla Coldiretti. Il futuro della coltivazione del grano è a rischio con i prezzi del cereale precipitati del 60%, sui valori al di sotto dei costi di produzione. In Molise gli agricoltori quest’anno hanno speso 300 euro ad ettaro in più per produrlo. Per l’associazione di categoria è necessario evitare speculazioni e distorsioni commerciali provocate dall’afflusso di grano in eccesso sul mercato europeo e tenere l’attenzione alta su un aspetto: “che le quotazioni di mercato dei prodotti agricoli dipendono sempre meno dall’andamento reale della domanda e dell’offerta e sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che trovano nei contratti derivati, i cosiddetti “future”, uno strumento- spiega – su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il prodotto, danneggiando così agricoltori e consumatori”.

I Costi di produzione lievitati, in una campagna cerealicola compromessa dal maltempo, hanno dato come risultato, secondo Coldiretti che il raccolto di grano duro molisano, complessivamente su 60.000 ettari, non sta procedendo secondo le aspettative e quest’anno esiste il rischio concreto che la produzione possa scendere al di sotto di un milione/500.000 quintali.

“Una soluzione – sottolinea la Coldiretti Molise – è di adeguare subito le quotazioni del grano duro per sostenere la produzione in un momento difficile per l’economia e l’occupazione. Le superfici seminate potrebbero sicuramente aumentare già dalla prossima stagione”.

Per l’associazione dei coltivatori la strada vincente è quella dei progetti di filiera per rispondere anche alle esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti alla qualità e provenienza delle materie prime.