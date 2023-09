Avrebbe compiuto 34 anni fra un mese, Andrea Colaneri. Il suo corpo senza vita è stato trovato poco distante da casa sua che è in Contrada Licco a Duronia. Era in una scarpata di una 20 di metri, ripida, in contrada Santa Maria del Vasto, verso Frosolone, nei pressi della cappella. Il trattore ribaltato e Andrea a terra con ferite alla testa e al corpo, troppo gravi. Era uscito nel pomeriggio con il trattore, un modello vecchio e si era allontanato. Non vedendolo tornare il padre e il fratello si erano allarmati andando a cercarlo, poichè non rispondeva al cellulare. L’allarme lanciato. Intorno alla mezzanotte la scoperta di cosa fosse accaduto. L’arrivo del 118, la constatazione del decesso. Lunghe e laboriose le operazioni dei Vigili del Fuco da Campobasso per recuperare il corpo di Andrea e per rimuovere il trattore. Sul posto i carabinieri di Bojano e Torella del Sannio per i rilievi e capire la dinamica.

Un passato difficile, quello di Andrea, si apprende in paese dove però nessuno ha voglia di parlare, alcune misure cautelari relative a suoi comportamenti, una compagna in Campania dalla quale aveva avuto una bimba. Lì si era anche trasferito. Al momento non aveva la patente ed era a Duronia, dai suoi. Il suo ultimo lavoro come autotrasportatore. Solo pochi giorni fa aveva festeggiato il matrimonio del fratello.

Il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia per i funerali. La piccola comunità di Duronia, dove tutti si conoscono, sotto schock. Il cordoglio del sindaco Paolo Berardo alla famiglia.