Diverse squadre di vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, sono intervenute questo pomeriggio a San Martino in Pensilis per un incendio divampato nell’area sottostante via Abruzzo, non lontano dalle abitazioni.

Il fuoco in poco tempo ha divorato gran parte di vegetazione arrivando fino a pochi metri dalle case. Diversi cittadini, secchi alla mano, hanno aiutato i vigili del fuoco a spegnere le fiamme. Il rogo ha interessato boscaglia, sterpaglie, alberi e colture, una fitta zona già bruciata in passato. Il fumo è arrivato fino al centro del paese.