di Stefano Capuano

A quattro giorni dall’esordio contro il Real Monterotondo, salgono attesa ed entusiasmo in casa Campobasso per l’inizio della nuova stagione calcistica. La riprova è che stamattina gli abbonamenti hanno raggiunto quota 850. Campagna abbonamenti che resterà aperta almeno fino alla prossima settimana. Società e tifosi rossoblu si augurano che l’annata sportiva sia piena di soddisfazioni. Del resto, la squadra di Mosconi non nasconde le proprie ambizioni di vertice, con obiettivo finale la promozione in serie C. Ma per cullare i sogni di gloria bisognerà tenere conto, da un lato, di un cammino lungo 34 giornate, tradizionalmente e sicuramente non facile; dall’altro, bisognerà fare i conti con una concorrenza (Sambenedettese, L’Aquila e Chieti su tutte) mai come quest’anno agguerrita. Di certo, l’esperienza insegna che in serie D una buona partenza, per chi ha velleità di vittoria finale, rappresenta un primo, importantissimo tassello. Intanto, da oggi è aperta la prevendita per la sfida contro i laziali. I ticket potranno essere acquistati allo Store di Corso Vittorio Emanuele II (dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, ogni domenica in occasione delle gare interne dalle 10:00 alle 13:00), online, nonché presso i punti vendita presenti in città.

Trasferte, invece, per Matese, Termoli e Vastogirardi.

Il Matese sarà impegnato sul difficile campo de L’Aquila, candidata ad un ruolo di protagonista. Inizio non facile per i ragazzi di mister Urbano che, dopo la gara in terra abruzzese, affronteranno in casa proprio il Campobasso. Biancoverdi attivissimi sul mercato: dopo il difensore Vincenzo Guarino e il centrocampista Luca Ricciardi, arriva a Piedimonte Matese anche il centrocampista classe ’96 Gomis Gelucson di origini senegalesi. Ma potrebbe non finire qui: dopo l’infortunio occorso al difensore Riccio (lesione del legamento del crociato) in coppa domenica scorsa, la società valuta l’acquisto di un altro difensore.

Il Termoli prepara l’insidiosa trasferta sul campo della Vigor Senigallia, seconda classificata nello scorso torneo. L’obiettivo degli adriatici è quello di disputare un campionato tranquillo, con meno patemi d’animo rispetto al precedente, quando la salvezza fu ottenuta in pieno recupero nel playout contro la Vastese. Per la trasferta marchigiana, i giallorossi non avranno a disposizione il classe 2004 Diego Monteiro, impegnato con la nazionale lussemburghese.

Infine, il Vastogirardi, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, esordirà sul campo del Fano che, al contrario, domenica scorsa ha superato il turno, espugnando per 1-0 il campo di Senigallia. Gara non facile per gli altomolisani, i granata sono una squadra composta con il giusto mix di elementi giovani e più esperti (su tutti, il centrocampista Urbinati). A detta del tecnico Scorsini, la squadra allenata da mister Bifini é una concorrente diretta per la salvezza.