Da qualche giorno a Campobasso sono iniziati i lavori per la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale relativa ai parcheggi rosa riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino a 2 anni di età, residenti nel comune capoluogo.

Le finalità con le quali la Giunta comunale di Campobasso ha istituito 36 parcheggi ‘rosa’ gratuiti, vanno incontro all’esigenza di garantire pari opportunità nella fruibilità di pubblici servizi da parte degli utenti.

Per poter usufruire gratuitamente di questi spazi per due ore, occorrerà compilare un apposito modulo di richiesta presso il Comando di Polizia municipale nei giorni martedì e giovedì ottenendo così il contrassegno da esporre sul proprio veicolo. Una volta occupato lo stallo infatti occorrerà lasciare in maniera visibile il contrassegno rosa e il disco orario per dimostrare l’orario di inizio dell’occupazione.

L’individuazione delle aree di sosta interessate tiene conto in via prioritaria della ubicazione di farmacie, studi medici pediatrici, asili nido, scuole, laboratori di analisi, uffici postali e consultori.

“È un altro traguardo importante raggiunto dall’Amministrazione comunale e dalla competente Commissione Mobilità – dichiara Valter Andreola, presidente della Commissione Mobilità – che è volto ad assicurare una maggiore fruibilità degli spazi pubblici”.

La mappa è consultabile al link

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1VwTI8QZqfYVeOAKireWMjZDC786xxFw&usp=sharing