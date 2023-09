Per fortuna non ha avuto conseguenze il problema che si è verificato sulla Bifernina, segnalato da diversi automobilisti questa sera. Nel tratto nei pressi di Lucito, al Km 46, il semaforo non era funzionante e le auto che avevano il verde nella parte tutto era regolare si sono trovate faccia a faccia con quelle che invece transitavano dove si era verificato il malfunzionamento con il rischio di scontrarsi.

Problema segnalato alle forze dell’ordine e all’Anas. Rintracciata la ditta che esegue i lavori, in mezz’ora si è provveduto a ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto. La Polizia Stradale è intervenuta con tecnici Anas.

Per fortuna non ci sono state conseguenze, ma il rischio era alto su una delle arterie maggiormente trafficate e che da anni è interessata da lavori.