A giugno scorso l’inizio dei lavori, c’è attesa per la ciclovia adriatica tra Campomarino e Montenero di Bisaccia. Un percorso che passa per Termoli e Petacciato. Presto, si spera, tutta la costa in biciletta, questo l’aupicio di tanti, non solo appassionati. Passaggio di incombenze tra la Regione e Il Comune di Termoli che era anche capofila del primo intervento. Ora anche soggetto attuatore. A marzo scorso la consegna del primo lotto dopo la gara d’appalto a poco meno di 3 milioni e mezzo di euro. Parallelamente, è stata firmata anche la convenzione per utilizzare i fondi del Pnrr, altri 22 milioni e mezzo di euro, con la Regione Molise e i Comuni che hanno stretto l’intesa amministrativa. Lavori che dovranno essere ultimati entro il 2026.

In un’ultima riunione sono emerse delle criticità, che hanno indotto a modificare l’iter procedurale e la governance per l’attuazione dell’intervento, proponendo di trasferire le funzioni di soggetto attuatore al Comune di Termoli quale capofila dei quattro comuni della riviera molisana interessata dalla ciclovia; presto un progetto di fattibilità tecnico ed economico per realizzare l’altra parte di tracciato. L’appalto dei lavori entro il 31 dicembre prossimo.